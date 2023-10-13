В пятницу к утру осадки по Узбекистану прекратились, и в течение дня по большей части территории страны осадков не ожидается, сообщил Узгидромет.

Лишь по Ферганской долине местами пройдут дожди, в горных районах — дождь и снег.

Погода без осадков сохранится и в выходные дни. В ночные и утренние часы местами возможен туман.

Температура воздуха днём 13 октября будет в пределах +10…+15 градусов Цельсия. В субботу и воскресенье в ночные и утренние часы температура понизится до +3…+6 градусов. Днём будет постепенно теплеть, и в воскресенье воздух прогреется до +17…+20.

В Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, 14−15 октября в ночные и утренние часы возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 3−8 м/с.

Температура: 13 октября будет в пределах +10…+12 градусов, 14 октября ночью — +4…+6, днём — +14…+16 градусов, 15 октября ночью — +5…+7 градусов, днём прогреется до +17…+19.