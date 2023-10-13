На заседании Ташкентского городского суда по уголовным делам, рассматривающего дело о препарате «Док-1 Макс», 11 октября один из адвокатов подсудимого заявил, что на них оказывается давление, передаёт «Дарё».

Адвокат Темур Рахматов, защищающий интересы бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева, заявил, что следователь оказывает давление на подсудимого и его адвокатов.

«В нашей обновлённой Конституции прописано, что профессиональная деятельность адвокатов находится под защитой государства и охраняется законом. Уважаемый суд, прошу вас взять под охрану адвокатов С. К. Потому что вчера, когда моему подзащитному было предъявлено новое обвинение, следователь по имени Т. Ю. позвонил и сказал: „Я рассмотрю вопрос ответственности твоих адвокатов“. Если мы сделали что-то не так, если бы были какие-либо мероприятия, они бы сделали это, не сказав нам. Я не знаю, были ли сказаны эти слова нашему подзащитному, чтобы мы изменили позицию защиты. Или это [сказано], чтобы напугать?» — обратился к суду адвокат.

По его словам, следователь не в первый раз поступает таким образом. Ранее он был недоволен, что адвокат запросил экспертизу на суде.

«Я боюсь оставить свои вещи здесь (в зале суда — ред.). Здесь ходят люди в масках. Кто понесёт ответственность, если что-то подкинут или что-то случится? Я специально говорю это перед СМИ. Если с нами, адвокатами, что-то случится до завершения суда и апелляции, я прошу вас принять во внимание, что это произошло именно из-за нашей позиции», — заявил Темур Рахматов.

По словам экс-главы Фармагентства, следователь сообщил, что «приготовил сюрприз для двух адвокатов».

«Он сказал, что покажет сюрприз в конце суда. До этого [следователи] говорили, что наблюдают и знают, что делают наши адвокаты, с кем встречаются, с кем разговаривают по телефону, и при необходимости примут меры. Не знаю, можно ли это назвать запугиванием, но они намекали на это», — заявил подсудимый.

Судья заявил, что учёл обращение, и попросил адвокатов обращаться к нему, если будут выявлены обстоятельства, влияющие на их позицию защиты.

Суд начал рассмотрение уголовного дела, связанного со смертью 65 детей от приёма лекарств индийской Marion Biotech, 11 августа. Подсудимыми проходит 21 человек, включая экс-главу Фармагентства и директора импортёра препаратов Quramax Medikal. Обвинения предъявлены по девяти статьям УК.