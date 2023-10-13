Поздно вечером 12 октября напротив ТРЦ Megaplanet в Юнусабадском районе Ташкента произошло ДТП с участием автобуса Yutong маршрута 82 и Nexia-3.

В пресс-службе «Тошшахартрансхизмат» на запрос «Газеты.uz» сообщили, что инцидент, по предварительным данным, произошёл по вине водителя легкового автомобиля, который выехал навстречу автобусу, двигавшемуся по основной дороге.

Фото: Виталий Болбас.

В момент ДТП в автобусе находился один пассажир, пострадавших нет, отметили в компании.

На фотографиях, полученных «Газетой.uz» видно, что автобус вылетел на направляющий островок и получил повреждения передней части. Легковой автомобиль также получил повреждения.