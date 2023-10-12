Представители Европейского союза и ПРООН в Узбекистане 11 октября посетили Термез в ознаменование запуска второй фазы проекта «Расширение возможностей Сурхандарьинской области по обучению и профессиональной подготовке афганских граждан», сообщили «Газете.uz» в пресс-службах ЕС и ПРООН.

Сам проект был запущен в 2022 году для создания новых возможностей получения образования для граждан Афганистана в Сурхандарьинской области с уделением особого внимания молодёжи и женщинам. Европейский союз выделил на эту инициативу 1 млн евро, ее реализацией занимается ПРООН.

В результате проекта обучение прошли более 330 граждан Афганистана, он также способствовал укреплению возможностей Образовательного центра по обучению граждан Афганистана (ECTAC).

В рамках второго этапа проекта будет оказана поддержка в обучении 400 студентов наиболее востребованным профессиям как на местном, так и на мировом уровне, в том числе в Афганистане. Лучшие студенты смогут продолжить своё образование, получив навыки управления бизнесом, и стать обладателями небольших грантов, чтобы воплотить свои идеи в реальные доходы.

«Европейский союз привержен делу поддержки народа Афганистана, и мы рады возможности продолжить наше партнёрство с правительством Узбекистана, Образовательным центром по обучению граждан Афганистана в Термезе и ПРООН по поддержке граждан Афганистана, временно проживающих в Сурхандарьинской области Узбекистана», — заявила посол ЕС в Узбекистане Шарлот Адриан.

«Инициатива, реализуемая в рамках второго этапа, не только предоставляет афганским гражданам возможность получить дополнительное образование и профессиональную подготовку, тем самым поддерживая их жизнедеятельность, но и сделает их пребывание в Узбекистане более безопасным и устойчивым», — добавила она.

«Мы расширяем задачи нашего проекта, чтобы дать афганским гражданам практические навыки и знания, которые являются залогом успеха в трудовой деятельности и способствуют развитию местной экономики, — сказал Анас Файяд Карман, и.о. постоянного представителя ПРООН в Узбекистане. — Это также способствует укреплению связей между Афганистаном и Узбекистаном, развитию регионального сотрудничества и стабильности».

В ходе визита члены делегации ЕС и ПРООН встретилась с сотрудниками ECTAC и афганскими студентами, с которыми обсудили ход реализации проекта и определили направления сотрудничества.

В рамках визита члены миссии также ознакомились с центрами государственных услуг (ЦГУ) Термеза и Шурчинского района, а также первым в Узбекистане уникальным уголком самообслуживания, расположенным в махалле Гулистон, одной из самых густонаселённых (около 4500 человек) махаллей Шурчинского района.

Уголок самообслуживания был создан в рамках совместного проекта Министерства юстиции Узбекистана, Европейского союза и ПРООН «Совершенствование предоставления государственных услуг и повышение уровня управления в сельских районах Узбекистана» (IPSD), где люди могут самостоятельно получать государственные услуги с помощью интерактивного сенсорного стенда.

ЦГУ Шурчинского района Сурхандарьинской области — один из семи центров, выбранных в качестве пилотных объектов в рамках проекта IPSD. Он оснащён оборудованием (серверы, ПК, сетевые и телекоммуникационные устройства, устройства видеонаблюдения, устройства для обратной связи с пользователями и т. п. ), комфортабельной зоной ожидания для граждан и системой кондиционирования.

С октября 2021 года по июнь 2023 года только к экспертам женских консультативных групп на базе ЦГУ Шурчинского района обратились 1781 граждан, в том числе 639 женщин, 257 мужчин, 435 молодых людей, 79 пожилых людей, 36 людей с инвалидностью. Всем им была предоставлена подробная информация о государственных услугах, а также оказана помощь в получении государственных услуг в формате онлайн. 533 гражданина получили консультации по юридическим, психологическим, социальным и бизнес-вопросам.

При финансировании Европейского Союза ПРООН оказывает поддержку Министерству юстиции в создании инклюзивных условий для всех категорий посетителей путём предоставления технической поддержки и экспертизы, направленной на соответствие центров госуслуг современным стандартам инклюзивного городского планирования и техническим требованиям, в том числе с особым вниманием к людям с инвалидностью.