Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана (МВССО), Делегация Европейского союза (ЕС) в Узбекистане и Программа развития ООН (ПРООН) 7 апреля выступили с инициативой по созданию новых и расширению существующих возможностей получения образования для афганских граждан с уделением особого внимания женщинам и молодёжи. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ПРООН.

Европейский союз выделил на эту инициативу 1 млн евро, ее реализацией займется ПРООН. Расширенные программы профессионального образования и обучения, а также краткосрочные курсы помогут гражданам Афганистана в Узбекистане изучать ряд дисциплин, включая гуманитарные, педагогические и инженерные.

Проект будет реализован в сотрудничестве с образовательным центром по подготовке афганских граждан в Термезе, который обладает техническими возможностями, а также квалифицированными специалистами с большим опытом работы в этой области. Центр также может мобилизовать образовательные и учебные ресурсы соответствующих учреждений Узбекистана.

МВССО является ключевым партнёром в реализации проекта. «Очень важно предоставить возможности гражданам Афганистана, временно проживающим в Узбекистане. Это позволит молодым гражданам Афганистана приобрести навыки и специальности для обеспечения средств к существованию», — отметил первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Комилжон Каримов.

В общей сложности 345 граждан Афганистана получат образовательные гранты, а также дипломы и сертификаты по окончании обучения в рамках проекта. Из них:

145 студентов из Афганистана, в том числе 24 женщины, которые в настоящее время учатся в центре, продолжат свое образование;

100 граждан Афганистана пройдут обучение в рамках годичной программы;

100 граждан Афганистана пройдут краткосрочные профессиональные курсы.

Как ожидается, эта инициатива создаст возможности для укрепления потенциала центра и в конечном итоге превратит его в образовательный центр для граждан Афганистана, обеспечив их доступом к образовательным услугам университетов, институтов и колледжей Узбекистана. Центр также станет платформой для открытия Центра знаний ЕС и запуска в нём онлайн-инструмента дистанционного обучения.

«Европейский союз продолжает поддерживать афганский народ в нынешних сложных обстоятельствах. В декабре 2021 года были подписаны новые проекты в поддержку здравоохранения, образования и средств к существованию для поддержки афганцев в Афганистане и соседних странах на сумму более 268 млн евро. Этот новый проект является частью общих усилий и был запрошен нашими узбекскими партнёрами, что подтверждает высокую приверженность правительства Узбекистана и ЕС оказанию поддержки афганским гражданам, независимо от того, где они находятся», — сказала глава Делегации ЕС посол Шарлотта Адриан.

«Инициатива, которую мы выдвинули сегодня, направлена не только на предоставление гражданам Афганистана необходимых знаний, навыков и компетенций для расширения их возможностей для трудоустройства и интеграции в активную социальную и экономическую жизнь в Узбекистане. Это гораздо более широкие и системные усилия, направленные на повышение устойчивости и средств к существованию сообществ на юге Узбекистана, что способствует социальной сплоченности и устойчивому развитию региона. Мы ожидаем, что Сурхандарьинская область выиграет от нашего подхода к комплексному, ориентированному на человека и инклюзивному региональному развитию», — сказала постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска.