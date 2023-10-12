Посол Узбекистана в Великобритании Саид Рустамов завершает свою дипломатическую миссию. 12 октября он встретился с заместителем министра иностранных дел Великобритании лордом Тариком Ахмадом, сообщает ИА «Дунё».

Заместитель главы британского МИДа выразил признательность послу за вклад в развитие «открытых, конструктивных и дружественных отношений между двумя государствами и народами», говорится в сообщении.

Тарик Ахмад дал высокую оценку динамике двустороннего диалога, который в последние годы активизировался и наполнился новым содержанием.

Он приветствовал реформы и модернизацию в Узбекистане и подтвердил приверженность углублению многопланового сотрудничества между странами.

Посол и представитель МИД Великобритании также обсудили актуальную повестку узбекско-британского сотрудничества и перспективы ее расширения.

Саид Рустамов приступил к обязанностям посла в Великобритании в октябре 2019 года. До этого он возглавлял посольство в Израиле, ряд управлений МИДа, был заместителем посла в США и помощником министра иностранных дел.