В Государственном музее искусств Узбекистана 17 октября в 17:00 состоится открытие выставочного проекта Tashkent Modernism. Index, сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.

Впервые выставка была представлена в апреле в пространстве Триеннале в Милане. Выставку о ташкентском модернизме тогда посетили более 77 тысяч человек

Посетители познакомились с фотографиями Армина Линке и архивной документацией, раскрывающей исследовательские нарративы и стратегии сохранения памятников модернизма, говорится в сообщении.

В Ташкенте презентация Tashkent Modernism.Index будет расширена дополнительными архивными документами, а также произведениями искусства 1960−80 годов из собрания Государственного музея искусств, что позволит посетителям глубже погрузиться в культуру и архитектуру этого периода.

Выставка будет открыта для посещения с 20 по 31 октября с 10:00 до 19:00. Вход свободный.