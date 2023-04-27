Более 77,3 тысячи человек посетили выставку Tashkent Modernism. Index, которая проходила с 17 по 23 апреля в итальянском музее Triennale Milano в рамках традиционной Недели дизайна. Выставка была организована Фондом развития культуры и искусства Узбекистана (мы писали о её открытии).

Фото: Иван Ерофеев.



Выставка стала первой публичной презентацией масштабного исследования Tashkent Modernism.XX/XXI, инициированного Фондом развития культуры и искусства и проведённого миланским архитектурным бюро Grace. В подготовке проекта участвовали международные специалисты в области архитектуры, истории и эксперты по сохранению наследия, в том числе Давиде Дель Курто из Кафедры архитектуры и урбанистики Политехнического университета Милана, куратор и теоретик Борис Чухович и Никола Русси из Laboratorio Permanente.

Фото: Иван Ерофеев.



В то время как специалисты Политехнического института Милана и Grace с помощью Бориса Чуховича изучали архивы и состояние 20 выбранных построек, Laboratorio Permanente сосредоточила усилия на анализе Ташкента как городской среды. На основе этого анализа был создан Cultural Trail — серия пешеходных маршрутов, призванных объединить здания ташкентского модернизма.

Фото: Иван Ерофеев.



Идея проекта Tashkent Modernism.XX/XXI родилась из усилий по сохранению одного здания и расширилась до масштабного исследования, призванного стать основой для будущего развития городской среды Ташкента, сообщили в фонде.

Директор фонда Гаянэ Умерова напомнила, что в 2017 году стало известно о разрушении знакового для города здания Дома кино. «К сожалению, здание сохранить не удалось, но факт разрушения заставил задуматься о будущем других зданий ташкентского модернизма в условиях динамичного развития города и широкой застройки. Первым сохранённым от снесения зданием стал бывший центр Культурно-информационный центр, ныне находящийся в стадии реконструкции, также важное для Ташкента и страны здание», — сказала она.

Фото: Иван Ерофеев.



Выставка Tashkent Modernism.Index состояла из двух частей: фотографий, сделанных Армином Линке, и архивной документации, раскрывающей исследовательские нарративы и стратегии сохранения памятников модернизма. По такому же принципу будет строиться издательская поддержка проекта — фонд планирует издание альбома с фотографиями зданий со знаменитым издательством Rizzoli и академическое издание на основе исследовательских материалов также со знаменитым издательством Lars Müller Publishers.

Важной частью этой программы стало публичное выступление с участием Гаянэ Умеровой, лауреата Притцкеровской архитектурной премии и теоретика архитектуры и крупнейшего специалиста по архитектуре модернизма Рема Колхаса, а также историка архитектуры, профессора, специалиста по современной архитектуре Жан-Луи Коэна.

Фото: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.



«Мы живём в экономической системе, призванной стереть память о модернизме. Мы (современное общество) не можем мириться с архитектурой, которая могла бы стать противоядием от неравенства. В выставке виден процесс внутренних противоречий модернизма. Выставка показывает, что модернизм можно заново изобретать и расширять очень творчески», — сказал Рем Колхас.

Жан-Луи Коэн, ныне работающий над планом сохранения модернистского наследия Касабланки (Марокко), говоря о стратегиях сохранения модернизма, обратился к ташкентскому жилому дому «Жемчуг», также называемому «вертикальной махаллей», и отметил: «Мы говорим, что хотим восстановить оригинал и избавиться от всех преобразований, созданных людьми, его населяющих, или считаем, что эти преобразования имеют историческую ценность? Является ли это сохранение наследия сохранением материальности зданий в их изначальном виде или это сохранение процесса присвоения? Когда вы смотрите выставку, вы видите впечатляющие свидетельства того, что разрабатывается новая парадигма сохранения, где именно такого рода преобразования уже являются частью предполагаемого сохранения».

Следующим этапом развития проекта Tashkent Modernism.XX/XXI станет конференция с участием членов команды исследования и приглашённых специалистов, а также презентация маршрутов Cultural Trail в Ташкенте осенью.