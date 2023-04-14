С 17 по 23 апреля в Милане (Италия) пройдёт 23-я Международная выставка Triennale Milano, в рамках которой состоится первая презентация выставки Tashkent Modernism.Index. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

В подготовке проекта приняли участие международные специалисты в области архитектуры, истории, эксперты по сохранению культурного наследия, включая Политехнический университет Милана, Бориса Чуховича и Laboratorio Permanente.

Фото: Дом делегаций ЦК КП УзССР, Ташкент / Grace

Цель выставки — задокументировать, интерпретировать и сохранить модернистскую архитектуру Ташкента. На примере изображений 20 зданий города, выбранных исследователями, выставка рассматривает ключевые темы, связанные с архитектурной, социальной и культурной историей Ташкента и нынешним состоянием памятников культурного наследия.

Советский модернизм Ташкента показан как уникальное художественное, культурное и социальное явление, способное адекватно отразить специфический характер «советской модернизации» в Центральной Азии. Проект отражает колониальные, постколониальные и одновременно деколониальные аспекты советского социального и культурного эксперимента.

Фото: Дворец кино им. Алишера Навои / Sutyaghin family archive.

«После Второй мировой войны Ташкент был назначен столицей Советского Востока, витриной социализма на Востоке. Уникальность ташкентского модернизма проистекает из напряжённости между стремлением воплотить социалистический Восток в архитектуре и стремлением к более тонкому осмыслению местной культуры местными и московскими архитекторами», — отметили в фонде.

Выставка состоит из двух переплетающихся между собой частей: фотографий Армина Линке и архивной документации, раскрывающей исследовательские нарративы и стратегии сохранения памятников модернизма.

Фото: Гелиокомплекс «Солнце» в Паркентском районе Ташкентской области / Армин Линке.

«Ещё одна цель выставки — избежать клише, сложившихся за последние 15 лет в представлении советского модернизма, когда здания модернизма изображались вне контекста и превозносились как останки экзотической, отдалённой и даже умершей культуры», — добавили в фонде.

Вторая часть — архив, который включает в себя фрагменты исследовательских материалов, аналитических и процессов сохранения. Исходя из состояния конкретного здания, раскрываются ключевые темы для понимания советского модернизма: отношения между центром и периферией, типологические, технологические и материальные эксперименты, конкуренция между республиками, идеология, ориентализм, трансформации после независимости и современное состояние.

Архив также ясно иллюстрирует репертуар стратегий сохранения культурного наследия, которые были разработаны специально для Ташкента.

Фото: Рынок «Чорсу» / Армин Линке

«Первый шаг в реализации усилий по сохранению — это обеспечить защиту выбранных зданий, включив их в национальный список памятников и описав их значение» — подчеркнули в фонде.

Там также аносиировали разработку культурного (модернистского) маршрута, который будет доступен при помощи мобильного приложения.

«Огромные исследовательские и теоретические усилия были решающими для процесса, результат которого мы увидим уже в конце 2023 года в виде пешеходного маршрута через самые важные здания эпохи модернизма. Данная инициатива создана для граждан и гостей Ташкента», — сказала исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаяне Умерова.

Фото: Государственный музей истории Узбекистана / Армин Линке.

Архитектор Рем Колхас отметил, что цель проекта заключается в установлении новой ценности для архитектуры, которая была чрезвычайно идеологичной в своё время, и в сопротивлении нынешней тенденции проецировать упрощённые современные ценности на артефакты из сложного, относительно недавнего прошлого.

«После десятилетий всемирного пренебрежения сегодня мы понимаем, что модернизм — это не только действительная часть нашей общей истории, предшествующей архитектуре, но также очень важное движение, которое породило множество инновационных идей, зданий и видений для всего города. Модернистская архитектура сегодня признается уникальным художественным, культурным и социальным феноменом, который наиболее точно может раскрыть специфический характер модернизации Советской Центральной Азии», — сказала архитектор, соучредитель и директор Grace, координатор проекта Modernism XX/XXI Екатерина Головатюк.

Фото: Узбекгосцирк / Ташгипрогор

«Современные здания Ташкента до сих пор передают социальную и культурную программу прошлого. Одновременно с этим, они крайне современны. Эти здания очень скульптурные, с довольно сложными поверхностями — внешними и внутренними оболочками, которые функционируют как сценография для более крупного социального сценария», — отметил фотограф и кинорежиссёр Армин Линке.

19 апреля состоится публичная дискуссия с участием Гаянэ Умеровой, Рема Колхаса и Жана-Луи Коэна. Модератором выступит Екатерина Головотюк. Участники дискуссии обсудят ключевые вопросы исследования и возможности по сохранению культурного наследия модернизма.