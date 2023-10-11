За первые восемь месяцев текущего года Узбекистан посетило 4,3 миллиона туристов, поступления от которых составили 1,4 млрд долларов США. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева в среду.

Поток туристов из дальнего зарубежья вырос в 3−4 раза, сказал он. В частности, увеличилось число туристов из Индии, Японии, США и Италии. В то же время привлечение туристов из Малайзии, Индонезии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Катара отстаёт, сказал он.

Один только Хорезм посетили 40 тысяч туристов из Испании. Но они расходуют на дорогу больше средств, так как прибывают через третьи страны. Если наладить прямые авиарейсы из Мадрида, по оценкам туроператоров, поток туристов из Испании можно увеличить в 4 раза, говорилось на совещании.

Министерству транспорта поручено совместно с послами за рубежом принять меры по расширению географии авиарейсов.

Глава государства отметил необходимость задействования новых возможностей по привлечению туристов. Он подчеркнул, что наибольший потенциал в этом направлении имеют ближнее зарубежье, Россия и Китай.

Президент указал на возможность открытия авиарейсов из Китая в Самарканд, Бухару, Хорезм, Сурхандарью и Ферганскую долину, а также привлечения 1 миллиона китайских туристов в год.

Одним из способов привлечения туристов была названа организация культурных мероприятий. Такие мероприятия регулярно проводятся в Бухарской, Навоийской, Наманганской, Ферганской, Хорезмской и Ташкентской областях. В Сырдарьинской, Джизакской и Сурхандарьинской области работа в этой сфере неудовлетворительная, отметил Шавкат Мирзиёев.

Он поручил хокимам областей совместно с Министерством культуры проводить крупные культурные мероприятия раз в месяц.

Президент также указал, что многие скверы, аллеи, парки, театры и дома культуры в районах и городах остаются пустыми, в них не ходят ни туристы, ни население.

Руководителям регионов поручено наладить регулярное проведение в этих местах музыкальных, развлекательных и просветительских мероприятий.

Шавкат Мирзиёев отметил потенциал художественного кино, сериалов и документальных фильмов в повышении интереса к стране за рубежом.

Агентству кинематографии поручено разработать программу по выпуску минимум 50 художественных, документальных и музыкальных картин об истории Узбекистана.

Отдельно руководитель страны остановился на необходимости усилить внимание вопросам санитарии и чистоты на объектах туризма, а также подготовки кадров с привлечением зарубежных специалистов гостиничного и ресторанного дела.

Кроме того, он предложил подготовить качественные короткометражные социальные видеоролики о необходимости быть вежливым. улыбаться, соблюдения чистоты для регулярного показа по всем телеканалам, а также в социальных сетях и на уличных экранах.