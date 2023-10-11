В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель Equinox с номером 01 K 777 GA на высокой скорости въехал в другой автомобиль на улице Кукча Дарвоза в Шайхантахурском районе Ташкента.

На записи можно увидеть, как водитель держит руль одной рукой, а другой снимает процесс вождения на видео. Подъезжая к светофору, который к тому времени показывал красный сигнал, он не успевает затормозить, перестраивается с первой линии, где не было машин, на третью и въезжает в Nexia-3.

В пресс-службе ГУВД Ташкента сообщили «Газете.uz», что ДТП произошло 16 июля примерно в 16:15 на пересечении улиц Кукча Дарвоза и Сакичмон. Машиной Equinox управлял 18-летний М. Р. (2005 года рождения). В результате аварии водитель и пассажир Nexia-3 (1990 и 1986) получили травмы.

По данному факту сотрудники ГУВД проводят расследование. «Газете.uz» пока не удалось узнать причины, почему расследование длится так долго, учитывая, что с момента происшествия прошло почти три месяца, и возбуждено ли уголовное или административное дело.

За восемь месяцев 2023 года в Узбекистане официально было зарегистрировано 5772 ДТП. В них 5448 человек получили травмы и 1415 погибли. В статистике за семь месяцев говорилось о 1115 погибших.