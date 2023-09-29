В январе-августе в Узбекистане было зарегистрировано 1415 случаев смерти в результате ДТП. Об этом на заседании Сената Олий Мажлиса в пятницу заявил заместитель председателя Комитета по вопросам обороны и безопасности Толибжон Мадумаров, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По приведённой им статистике, за этот период зарегистрировано более 9 миллионов нарушений Правил дорожного движения, включая около 8 миллионов грубых нарушений. Выявлено около 26 тысяч случаев вождения в нетрезвом состоянии.

Всего за восемь месяцев зафиксировано 5772 ДТП. В них получили травмы 5448 человек и 1415 человек скончались.

Ранее сообщалось, что в январе-июле было зафиксировано 1115 случаев смерти в результате ДТП. Таким образом, в августе должно было быть зарегистрировано 300 случаев смерти.

За восемь месяцев к ответственности было привлечено более 161 тысячи пешеходов, нарушивших правила.

Толибжон Мадумаров в своём выступлении отметил, что в стране имеется около 11 тысяч пешеходных переходов. Из них 1834 оборудованы светофорами и знаками. «Это не составляет и 30% от общего количества», — сказал сенатор.

«На большинстве нерегулируемых переходов нет знаков, своевременно предупреждающих водителей и отсутствует разметка», — добавил он.

В тёмное время суток нерегулируемые переходы не освещены. В 2021−2023 годах на нерегулируемых переходах совершено 2784 ДТП, из них 1007 — в тёмное время.

Ежегодно растёт число водителей, привлекаемых к ответственности за непропуск пешехода на нерегулируемых переходах. В 2021 году эта цифра составила 101796, в 2022-м — 142967, в 2023-м — уже 90811.

Напомним, в Стратегии «Узбекистан-2030» предусмотрено, что с 2024 года все нерегулируемые переходы шириной от двух полос на новых дорогах должны быть оборудованы светофорами.