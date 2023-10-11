Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал оценку экономического развития Узбекистана, улучшив прогноз на 2023 год. Новый прогноз приводится в октябрьском докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

МВФ ожидает роста ВВП Узбекистана по итогам этого года на 5,5%. В апреле фонд прогнозировал рост в 5,3%. Ожидания по росту ВВП в 2024 году остались без изменений — 5,5%.

По темпам экономического роста в 2023 году Узбекистан опережает Казахстан (4,6%), Кыргызстан (3,4%) и Туркменистан (2,5%), но отстаёт от Таджикистана (6,5%).

МВФ также прогнозирует понижение инфляции в Узбекистане в 2023 году до 10,2% по сравнению с 11,4% в 2022 году. В 2024 году этот показатель, по оценке фонда, составит 10%.

Уровень безработицы в Узбекистане, как ожидает МВФ, в этом году снизится до 8,4% (8,9% в 2022 году), а в 2024 году — до 7,9%.

Мировой ВВП

Прогноз роста мирового ВВП на 2023 год МВФ сохранил на уровне 3%, но понизил его на 2024 год — с 3% до 2,9%. В докладе отмечается, что «значительно ниже исторического среднего показателя».

«Глобальное восстановление после пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину остаётся медленным и неравномерным… Экономическая активность по-прежнему отстаёт от своего допандемического уровня, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, а различия между регионами усиливаются», — говорится в докладе фонда.

В МВФ отметили, что среди причин, сдерживающих восстановление мировой экономики, — растущий геоэкономический распад на блоки и последствия ужесточения политики центральных банков.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что совокупные потери глобальной экономики от различных потрясений за период с 2020 по 2023 год составили 3,7 трлн долларов.