Совокупные потери мировой экономики от различных потрясений за период с 2020 по 2023 год составили 3,7 трлн долларов. Об этом сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Эти потери неравномерно распределены по странам. США — единственная крупная экономика, где объем производства вернулся на допандемический уровень. В остальном мире ситуация по-прежнему отстаёт от тренда, при этом больше всего страдают страны с низкими доходами. Почему? Потому что у них были чрезвычайно ограниченные возможности по буферизации своей экономики и поддержке наиболее уязвимых слоёв населения», — сказала Георгиева в ходе выступления в Кот-д'Ивуаре.

По ее словам, эта экономическая фрагментация угрожает ещё больше подорвать перспективы роста, особенно для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран.

Глава МВФ также отметила, что хотя восстановление глобальной экономики продолжается, оно происходит медленно.

«Нынешние темпы мирового роста остаются довольно слабыми, значительно ниже среднего показателя в 3,8% за два десятилетия до пандемии. В среднесрочной перспективе ожидания по росту ещё больше ухудшились», — подчеркнула она.

Георгиева добавила, что, учитывая эти тренды, МВФ призван «сыграть важную роль», помогая странам определять политический выбор и реализовывать успешные стратегии роста. Она выделила три приоритета работы фонда: борьба с инфляцией, построение сильных государственных институтов, укрепление коллективной устойчивости через международное сотрудничество.