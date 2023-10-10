Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании во вторник избрала на должность уполномоченного по правам детей (детского омбудсмана) Сурайё Рахмонову. Постановление об этом направлено в Сенат для одобрения.

Правовед Сурайё Рахмонова ранее работала главой пресс-службы Генпрокуратуры, затем руководителем отдела по координации деятельности пресс-служб госорганов в Агентстве информации и массовых коммуникаций, а в последнее время — в Сенате.

Сурайе Рахмонова (1978 г. р.) получила степень бакалавра в Ташкентском государственном юридическом университете в 2000 году и степень магистра — в 2002-м. Доцент (2015), доктор юридических наук (2018).

Работала преподавателем и старшим преподавателем кафедры уголовно-процессуального права (2013−2014), и. о. доцента кафедры (2014−2015), руководителем Центра правовых исследований в Ташкентском государственном юридическом университете (2015−2017), старшим научным сотрудником-исследователем центра (2017−2018), преподавателем кафедры Высших учебных курсов Генпрокуратуры.

С февраля 2020 года детским омбудсманом была Алия Юнусова. В середине сентября она сообщила, что покидает эту должность.