Сурайё Махмудовна Рахмонова стала руководителем Отдела по организации работы и координации деятельности пресс-служб государственных органов Управления по организации работы и координации деятельности пресс-служб Агентства информации и массовых коммуникаций, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь агентства Хикматулла Убайдуллаев.

До перехода в АИМК Сурайе Рахмонова с 2018 года работала начальником Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры.

Сурайе Рахмонова (1978 г. р.) получила степень бакалавра в Ташкентском государственном юридическом университете в 2000 году и степень магистра — в 2002-м. Доцент (2015), доктор юридических наук (2018).

Работала преподавателем и старшим преподавателем кафедры Уголовно-процессуального права (2013−2014), и. о. доцента кафедры (2014−2015), руководителем Центра правовых исследований в Ташкентском государственном юридическом университете (2015−2017), старшим научным сотрудником-исследователем центра (2017−2018), преподавателем кафедры Высших учебных курсов Генпрокуратуры.