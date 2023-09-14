Детский омбудсман Узбекистана Алия Юнусова, занимавшая этот пост с 2020 года, в четверг сообщила о прекращении работы в этой должности.

«В связи с сложившимися обстоятельствами сообщаю, что я прекращаю свою деятельность на посту Уполномоченного [Олий Мажлиса] по правам ребёнка», — написала она в Facebook. Какие это обстоятельства, она не уточнила.

Алия Юнусова поблагодарила президента Шавката Мирзиёева «за особое внимание, уделяемое вопросам обеспечения прав и интересов ребёнка, вопросам гармоничного развития подрастающего поколения, защиты материнства и детства».

Она также выразила благодарность «всем, кто сотрудничал, поддерживал, содействовал, верил и работал с нами в сфере формирования прочной системы обеспечения и защиты прав детей, соответствующей международным стандартам», в частности, представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане и его главу Мунира Мамедзаде «за поддержку и продвижение инициатив в интересах детей».

Институт детского омбудсмана был внедрён в Узбекистане в апреле 2019 года, сначала как заместителя омбудсмана. В феврале 2020 года на этот пост была утверждена Алия Юнусова. В августе 2021 года был учреждён отдельный институт детского омбудсмана.

Детский омбудсман осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов и их должностных лиц, подотчётен в своей работе палатам Олий Мажлиса. Детский омбудсман избирается Законодательной палатой и Сенатом сроком на пять лет. Кандидатура на должность Детского омбудсмана вносится на рассмотрение парламента президентом.

«Газета.uz» публиковала ряд статей Алии Юнусовой, она также регулярно давала нам комментарии по вопросам, связанным с правами детей.