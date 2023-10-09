Узбекистан не приостанавливал авиасообщение с Израилем. «Желающие уехать могут купить билет на самолёт», — сообщило посольство Узбекистана в Тель-Авиве.

Дипломатическое представительство попросило уведомлять консульский отдел об исчезновении, ранении или другой информации о гражданах Узбекистана, которые находятся в Израиле, по номеру телефона +972 54 485 1397.

Согласно информации на сайте Uzbekistan Airways, ближайшие рейсы из Тель-Авива в Ташкент запланированы на 10, 12 и 15 октября.

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС выпустила тысячи ракет по Израилю. В тот день сообщалось минимум о 40 погибших и более 700 пострадавших, в стране было введено ЧП. Премьер-министр Израиля назвал происходящее войной. Израильская авиация начала наносить удары по сектору Газа.

По данным на утро понедельника, число погибших в Израиле превысило 700 человек, пишет The Times of Israel. Минздрав Израиля сообщает о 2382 пострадавших.

Число погибших в секторе Газа составило 413, пострадали 2300 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав Палестины.