Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа. Палестинская группировка ХАМАС утверждает, что в рамках операции «Потоп Аль-Аксы» выпустило по территории страны пять тысяч ракет, сообщает BBC News. Нападение произошло в 50-летнюю годовщину начала войны Судного дня 1973 года.

По информации Times of Israel, ракетный удар был нанесён по южным и центральным районам Израиля, а несколько десятков боевиков проникли в израильские поселения, граничащие с сектором Газа.

В результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек и более 700 получили ранения, пишет издание со ссылкой на экстренные службы.

Участники ХАМАС также заявляют, что взяли в плен десятки израильских солдат и мирных граждан, отмечает BBC.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к жителям назвал происходящее полноценной войной.

«Мы находимся в состоянии войны. Это не усиление напряжённости, не операция, это война… Враг заплатит невиданную цену. Пока что я призываю всех граждан Израиля полностью выполнять инструкции военных и специальных служб координации. Идёт война и мы в ней победим», — заявил он.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение по всей стране, а также утвердил призыв военных резервистов.

Уже через несколько часов армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в секторе Газа операцию «Железные мечи». Как утверждает ЦАХАЛ, истребители наносят удары по объектам, принадлежащим группировке ХАМАС.

BBC со ссылкой на палестинских чиновников пишет, что в результате ударов израильской авиации погиб 161 человек и ранено около 1000.

Нападение ХАМАС на Израиль осудили США, Великобритания, страны Евросоюза, а также Украина. Страны Ближнего Востока призвали противоборствующие стороны к сдержанности. Поддержку ХАМАС выразили Иран и ливанская группировка «Хезболла».