Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыл после реконструкции Республиканскую детскую библиотеку. Она находится в самом центре столицы в жилом квартале. Последние недели в здании и перед ним круглосуточно кипела работа — завершался ремонт, высаживались деревья и кустарники, устанавливались скамейки и урны.

За несколько дней до прибытия президента городские и районные власти приступили к облагораживанию улицы перед библиотекой и расположенных рядом домов. Здесь можно было видеть целую армию чиновников и сотрудников службы благоустройства. Там, где годами была голая земля, появились газоны и кусты. Белились фасады, формовались деревья, ремонтировались тротуары, местами обновлялся асфальт и чертилась новая разметка.

Тротуар, расширенный в два раза, напротив библиотеки. По бокам высажены новые растения.



Газон, появившийся за ночь. Улица Шахрисабзская. Жители надеются, что он будет жить.



Район стал зеленее, светлее в тёмное время и местами комфортнее для прогулок. Но неизменно опасным остался перекрёсток у библиотеки. Никто из упомянутой армии чиновников и благоустроителей словно и не заметил, что с ним не так. А не так с ним многое.

«Газета.uz» ещё во время реконструкции библиотеки обращалась в Фонд развития культуры и искусства, под эгидой которого осуществлялся проект, с предложением пересмотреть дизайн улиц и перекрёстка, чтобы дети могли безопасно посещать библиотеку. В фонде ответили, что за улицы отвечает хокимият.

До этого жители в разные годы обращались в хокимияты района и города, ГУВД, столичное УБДД и СБДД с просьбой привести перекрёсток в порядок, но власти ограничиваются только периодическим обновлением разметки. На просьбу установить светофор жителям сообщают, что здесь для этого недостаточный трафик. На предложение организовать круговое движение однажды был ответ: «А как будет проезжать грузовик с длинным прицепом?»

Лишь в прошлом году жители через сервис «Халк назорати» добились установки знаков на всех четырёх пешеходных переходах. Из-за неправильного дизайна и полного безразличия СБДД водители здесь постоянно нарушают Правила дорожного движения.

Большинство представителей госорганов, которые посещали перекрёсток, разводили руками и не понимали, что в перекрёстке неправильно. «Газета.uz» решила это показать наглядно.

Что не так с улицами и перекрёстком?





Чрезмерная — минимум в три раза большая, чем нужно, — длина пешеходного перехода. Для свободного проезда автомобилей достаточно по одной полосе в каждую сторону. Однако из-за когда-то неграмотно расширенной проезжей части перед перекрёстком многие годы сотрудники СМЭУ просто рисуют «зебру» во всю длину. К слову, таких расширений перед перекрёстками в городе очень много.





Вместо «выноса» тротуара для создания «треугольника видимости» и уменьшения длины перехода — «зебра», «заползшая» на тротуар. Островки безопасности также повысили бы безопасность пешеходов, в первую очередь детей.

И так широкая проезжая часть «заползает» на пространство, которое должно принадлежать пешеходу. Вместо ровной и безопасной среды — среда, требующая постоянного напряжения и бдительности. Знак перехода поленились перенести так, чтобы он стоял до перехода.





«Почему бы не припарковаться перед переходом, где к тому же стоит указатель „Незрячие пешеходы“, если здесь создана такая удобная площадка и за это всё равно ничего не будет?» — возможно, думают водители.

Парковаться здесь можно перед каждым из четырёх переходов и на самих переходах — любым удобным способом. Перед кафе «Бибигон», прямо на перекрёстке, создана парковка на несколько машин. Куда ведёт переход, почему так стоит знак? Какая разница!





«Как здесь можно сузить улицу до одной полосы в каждую сторону? Водителям же придётся сбрасывать скорость. А как будут проезжать трейлеры? Пусть лучше первая полоса будет забита автомобилями».

Кого волнует, что разметку всё равно соблюдать невозможно? Пусть она будет посередине улицы. Зачем учитывать сложившуюся ситуацию? И тем более зачем размечать парковочные места и следить за соблюдением правильности парковки?

Знак ограничения скорости появился только с одной стороны. Он всё равно не имеет смысла при ширине улицы фактически по три полосы в каждую сторону.

На улице Узбекистон овози после недавнего ремонта первая полоса перестала вмешать машины, хотя многие десятилетия до этого вмещала. Водители вынуждены перестраиваться, пересекая сплошную линию, и часто выезжают на встречную полосу. Обращения жителей в разные инстанции не помогают. В УБДД заверяют, что всё сделано по стандартам. Перед открытием библиотеки здесь просто освежили разметку, оставив её как есть.

Что делать?

Хорошим решением для повышения безопасности перекрёстка у детской библиотеки и решения проблемы огромного асфальтового поля могла бы стать организация кругового движения. Именно перекрёстки с круговым движением считаются самым безопасным способом организации пересечения небольших улиц без светофоров и широко распространены во многих странах.

Такой безопасный перекрёсток время от времени, сами не подозревая, создавали здесь коммунальные службы по время ремонта коммуникаций.





«Газета.uz» писала об этом перекрёстке в 2018 году и публиковала видео того, как автомобили спокойно его пересекают, уважительно пропуская друг друга.

В хокимияте Мирзо-Улугбекского района нам сказали, что готовы изучить проект реконструкции перекрёстка, если он будет предложен.