Ташкентский урбанист Искандар Солиев, автор проекта «Archemistry | Urban», опубликовал концепт реконструкции перекрёстка возле Республиканской детской библиотеки, а также улиц в жилом массиве, где она расположена. Ранее «Газета.uz» писала, что перекрёсток в непосредственной близости от библиотеки спроектирован неправильно и опасен для детей, а водители паркуются здесь, как вздумается, потому что это им позволено.

«Газета.uz» предлагает посчитать количество нарушений. Снимки сделаны 31 августа, в день открытия библиотеки для посетителей.

«В моём предложении приоритет отдаётся пешеходам, за ними следуют велосипедисты и пользователи самокатов, а затем — автомобили. Так должно быть на самом деле», — написал специалист.

«Земля которую предлагается „отнять“ у автомобилей, отдаётся под растения, велопарковку, парклеты (небольшие общественные пространства на месте парковочных мест — ред.) и другие функциональные зоны», — отметил он.

На перекрёстке урбанист предлагает организовать круговое движение — это безопасный способ организации пересечения небольших улиц без светофоров, широко распространённый во многих странах.

На улицах Узбекистон овози и Яхъё Гулямова Искандар Солиев предлагает сделать только одностороннее движение, как это реализовано далее по улице Узбекистон овози — перед школой №64 и Экопарком (хоть и неправильно).

«Главное, чтобы улица стала безопасной для детей и пешеходов, а также удобной для прогулок. На таких улицах будет процветать бизнес, будет меньше шума. Говоря коротко, от этого выиграют все», — уверен он.

Предложение Искандара Солиева



