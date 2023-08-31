Ташкентский урбанист Искандар Солиев, автор проекта «Archemistry | Urban», опубликовал концепт реконструкции перекрёстка возле Республиканской детской библиотеки, а также улиц в жилом массиве, где она расположена. Ранее «Газета.uz» писала, что перекрёсток в непосредственной близости от библиотеки спроектирован неправильно и опасен для детей, а водители паркуются здесь, как вздумается, потому что это им позволено.

«Газета.uz» предлагает посчитать количество нарушений. Снимки сделаны 31 августа, в день открытия библиотеки для посетителей.

«В моём предложении приоритет отдаётся пешеходам, за ними следуют велосипедисты и пользователи самокатов, а затем — автомобили. Так должно быть на самом деле», — написал специалист.

«Земля которую предлагается „отнять“ у автомобилей, отдаётся под растения, велопарковку, парклеты (небольшие общественные пространства на месте парковочных мест — ред.) и другие функциональные зоны», — отметил он.

На перекрёстке урбанист предлагает организовать круговое движение — это безопасный способ организации пересечения небольших улиц без светофоров, широко распространённый во многих странах.

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На улицах Узбекистон овози и Яхъё Гулямова Искандар Солиев предлагает сделать только одностороннее движение, как это реализовано далее по улице Узбекистон овози — перед школой №64 и Экопарком (хоть и неправильно).

«Главное, чтобы улица стала безопасной для детей и пешеходов, а также удобной для прогулок. На таких улицах будет процветать бизнес, будет меньше шума. Говоря коротко, от этого выиграют все», — уверен он.

Предложение Искандара Солиева

искандар солиев, республиканская детская библиотека, урбанистика

искандар солиев, республиканская детская библиотека, урбанистика

искандар солиев, республиканская детская библиотека, урбанистика

искандар солиев, республиканская детская библиотека, урбанистика

искандар солиев, республиканская детская библиотека, урбанистика

искандар солиев, республиканская детская библиотека, урбанистика

искандар солиев, республиканская детская библиотека, урбанистика