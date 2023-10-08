«Газета.uz» писала, что Узбекистан и Россия 6 октября подписали два соглашения о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов.

Соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти подписали министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и министр энергетики России Николай Шульгинов.

Соглашение по вопросам поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом подписали министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов и министр транспорта России Виталий Савельев.

«По нефтепродуктам это будет соглашение, которое обеспечит бесперебойность поставок, нефтепродукты будут поставляться одной компанией», — сообщил Николай Шульгинов (цитата по «Интерфаксу»).

Второе соглашение необходимо, чтобы у компаний был приоритет для поставок по железной дороге, отметил он.

По итогам российско-узбекских переговоров отмечалось, что стороны рассматривают сотрудничество по укреплению энергетической безопасности как отвечающее взаимным долгосрочным интересам. Для этого в нефтегазовой отрасли продолжится строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры для транспортировки природного газа и нефти, в том числе от совместно разработанных месторождений, возведение новых и модернизация действующих объектов электроэнергетики, развитие отрасли возобновляемой энергетики.

В конце апреля Минэнерго Узбекистана достигло договорённости с «Газпромнефтью» об импорте 300 тысяч тонн нефти в 2023 году.

В текущем году объёмы импорта бензина в Узбекистан вырос в несколько раз. За первые четыре месяца поставлено 335,2 миллиона литров, что почти в 2 раза больше, чем за весь прошлый год.

Общая стоимость импорта составила 136,67 млн долларов, или 0,4 доллара за литр. Почти весь объём пришёлся на Россию.