Правительства Узбекистана и России подписали соглашение об учреждении генерального консульства РФ в Самарканде. Документ принят по итогам переговоров президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и России Владимира Путина в Москве 6 октября.

О планах открытия Россией генконсульства в Самарканде сообщалось в конце прошлого года.

Главы государств приняли Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

В общей сложности в присутствии президентов состоялся обмен 10 документами, подписанными между правительствами и министерствами двух стран.

Подписанные документы

Соглашение между правительствами по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом;

Соглашение между правительствами о расширении сотрудничества в области поставок нефти;

Соглашение между правительствами об учреждении генерального консульства РФ в Самарканде;

Соглашение между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерством экономического развития РФ о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации скоростных железнодорожных перевозок «Агроэкспресс»;

Соглашение между Министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» о научном и научно-техническом сотрудничестве;

Соглашение между Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Узбекистана и Федеральной таможенной службой РФ о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора;

Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Узбекистана и Федеральным агентством по делам национальностей РФ;

План совместных действий по реализации договорённостей в области высшего образования, науки и инноваций между Министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Министерством науки и высшего образования РФ на 2023−2025 годы;

Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2024−2025 годы;

Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между компаниями «Узбекистан темир йуллари» и «РЖД».

Ранее в ходе третьего Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией в Казани также было подписано 10 документов.