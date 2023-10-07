Апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам оставила без изменений приговор Абдукодиру Муминову, сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Суд по уголовным делам Мирабадского района Ташкента 4 августа признал виновным автора Youtube-канала «Ko’zgu» (250 тысяч подписчиков) и руководителя компании «Oynaga qarang» (1990 года рождения) виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни, вымогательстве, мошенничестве и нарушении правил торговли и соучастии в даче взятки. За это он получил 7 лет и 3 месяца лишения свободы с запретом заниматься журналисткой деятельностью в течение 3 лет.

Судебная коллегия в составе судей Д. Ражабова, М. Ахмедова и Х. Шамсиева рассмотрела апелляционную жалобу и оставила её без рассмотрения, сохранив без изменения приговор первой инстанции.

В Верховном суде напомнили, что недовольные решением суда могут обратиться в кассационную инстанцию Верховного суда или внести протест.

В конце декабря 2022 года Абдукодир Муминов сообщил о нападении неизвестных, которые разбили битой стёкла его машины и избили его. Он рассказывал, что из видеорегистратора его машины изъяли без оформления и увезли флешку, на которой были записи его личных разговоров и бесед с людьми, которые обращались к нему. ГУВД Ташкента возбудило по данному факту уголовное дело по статье 164 УК (разбой).

В феврале блогер был задержан по подозрению в мошенничестве и вымогательстве, произошедших в октябре 2021 года.