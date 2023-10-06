Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с угрозами блогера Амирхона Шамсиддинова в отношении журналистки Repost.uz Виолетты Мустафиной.

Накануне издание сообщило, что после публикации в его Instagram-аккаунте видеоролика о Шамсиддинове, который пытался пнуть собаку в Чирчике Ташкентской области, сотрудница Repost.uz получила угрозы и оскорбления. Кроме того, он распространил её личные фотографии с оскорбительными комментариями.

В фонде масс-медиа подобные действия назвали «совершенно недопустимыми» и заявили, что такие «проявления насилия и неуважения должны быть подвергнуты строгой юридической ответственности».

«Фонд настаивает на том, что свобода прессы и безопасность журналистов в Узбекистане должны быть гарантированы», «будет следить за этой ситуацией и поддерживать усилия, направленные на защиту свободы слова и безопасности журналистов», говорится в заявлении.

Repost.uz сообщал, что намерен подать заявление в правоохранительные органы для защиты чести и достоинства сотрудницы.

В феврале Амирхон Шамсиддинов, живущий в Чирчике, подверг критике магазин женского нижнего белья Milavitsa в Ташкенте за фотографии моделей на витрине и руководство района, «разрешившее» размещение таких фотографий.

В ГУВД Ташкента тогда сообщили, что блогера пригласили в ОВД Чирчика, где он сообщил, что выразил своё отношение к изображениям на витрине «исходя из своих религиозных взглядов».

Выяснилось также, что мужчина «в нарушение закона распространял на личной странице в социальных сетях различные материалы на религиозную тему».

С ним была проведена «профилактическая беседа». Решением суда на молодого человека был наложен штраф согласно статье 184−2 Кодекса об административной ответственности за «незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания» в размере 3 базовых расчётных величин (данная статья предусматривает штраф от 20 до 100 БРВ с конфискацией материалов и средств для их изготовления и распространения).