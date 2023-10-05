Янгиюльский городской суд по административным делам назначил участникам свадебного кортежа 10 суток ареста, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором молодые люди по пути на свадебную церемонию во время управления автомобилем отпустили руль и полностью высунулись из автомобиля.

В УБДД ГУВД Ташкентской области установили, что инцидент произошёл 1 октября примерно в 15:00 на улице Самарканд. Правонарушение совершили 22-летние жители Янгиюльского района.

Суд признал их виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее в Ферганской области на 15 суток арестовали 16 участников свадебного кортежа, машины в котором ехали без номеров, пассажиры высовывались из окон, водители останавливались на проезжей части и мешали движению других автомобилей.