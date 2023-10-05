За 9 месяцев нынешнего года в Узбекистане зарегистрировано 2427 случаев незаконной вырубки деревьев и кустарников. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В числе прочего незаконно вырублено 714 деревьев ценных пород. Из-за бесконтрольной вырубки растений, занесённых в Красную книгу, сокращаются природные запасы и площади произрастания редких популяций, отметили в ведомстве.

В частности, на территории государственного лесного хозяйства «Боботог» в Сурхандарьинской области было незаконно вырублено 11 550 кустов таджикской ферулы. Ущерб, причинённый природе, оценивается в 5,7 млрд сумов.

Кроме того, были выявлены случаи незаконной аренды земель из лесного фонда. В связи с этим было возбуждено 18 уголовных дел, 46 административных дел и 23 дисциплинарных дела. Было также возвращено 1539 га незаконно занятых земель лесного фонда.

Генпрокуратура также вынесла 107 представлений об устранении случаев нарушения законов в другие государственные органы, опротестовала 206 незаконных документов, подала в суд 4 иска. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 304 человека, а также возбуждено 7 уголовных дел за грубые нарушения природоохранного законодательства.