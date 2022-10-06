Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно, объявила Шведская королевская академия наук в Стокгольме.

Награду ей присудили за «за мужество и проницательность, с которыми она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти».

Как сообщило BBC, в списке фаворитов букмекеров в этом году поменялось немногое, в него попали французские писатели Мишель Уэльбек и Мариз Конде, японец Харуки Мураками, поэтесса Энн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады.

В этом году заметно больше внимания было уделено еще двум многолетним предполагаемым номинантам — британскому писателю индийского происхождения Салману Рушди, на которого недавно было совершено нападение, и российской писательнице Людмиле Улицкой, выступающей против войны в Украине.

По сообщению Naked science, согласно воле шведского ученого и изобретателя Альфреда Нобеля, премию по литературе должны присуждать тому, кто создал в этой области «самое выдающееся произведение в идеалистическом направлении». Лауреата выбирают 18 членов Шведской академии.

С 1901 по 2021 год Нобелевку в этой области получили 118 человек, в их числе Морис Метерлинк, Ромен Роллан, Кнут Гамсун, Анатоль Франс, Бернард Шоу, Томас Манн, Иван Бунин, Герман Гессе, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Альбер Камю, Борис Пастернак, Джон Стейнбек, Жан-Поль Сартр, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Габриэль Гарсиа Маркес, Уильям Голдинг, Иосиф Бродский, Гюнтер Грасс, Дорис Лессинг.

Самым молодым лауреатом стал британский писатель Редьярд Киплинг (на момент вручения премии в 1907-м ему был 41 год), а самой пожилой — Дорис Лессинг, она получила премию в 2007-м, в возрасте 88 лет.