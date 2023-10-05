Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5 октября прибыл в Казань, с которого начинается программа официального визита в Россию, сообщила пресс-служба главы государства. Это первый визит Шавката Мирзиёева в Татарстан.

В международном аэропорту имени Габдуллы Тукая президента Узбекистана встретили заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и раис Татарстана Рустам Минниханов.

6 октября в Москве запланированы встречи на высшем уровне, в ходе которых президенты двух стран обсудят вопросы углубления узбекско-российских отношений и развития многопланового сотрудничества, в частности, в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, говорится в сообщении.

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