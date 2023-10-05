Правительство Великобритании планирует принять закон, запрещающий продавать в Англии табачные изделия всем, кто родился после 1 января 2009 года и позже. Таким образом власти страны пытаются создать первое «поколение, свободное от курения».

Как сообщается на сайте британского правительства, фактически, возраст продажи табака будет ежегодно увеличиваться на год, пока «не распространится на все население». «Это потенциально позволит практически полностью отказаться от курения среди молодёжи уже к 2040 году», — говорится в публикации.

«Я хочу построить лучшее и более светлое будущее для наших детей, поэтому я хочу навсегда искоренить курение. Эти изменения будут означать, что наши дети никогда не смогут купить сигарету», — сказал премьер-министр Британии Риши Сунак.

По данным британского правительства, из-за последствий курения в Великобритании ежегодно умирают около 64 тысяч человек. Кроме того, до 75 тысяч посещений врача общей практики каждый месяц приходится на болезни, связанные с курением. Ежегодно экономика страны теряет порядка 17 млрд фунтов стерлингов из-за связанных с курением безработицы, ранней смертности и расходов Национальной службы здравоохранения.

«Курение не будет криминализировано. Поэтапный подход означает, что любой, кто может легально покупать сигареты сейчас, не будет лишён возможности делать это в будущем», — отмечается в сообщении.

Правительство также объявило, что намерена принять меры по борьбе с вейпингом среди молодёжи. В частности, власти рассматривают планы по снижению привлекательности и доступности вейпов для детей.

Аналогичный закон действует в Новой Зеландии с 2022 года — он запрещает гражданам, родившимся в 2009 году и позже, покупать сигареты на протяжении всей жизни. Летом этого года власти страны также запретили продажу одноразовых вейпов.