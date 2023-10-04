Проект против насилия Nemolchi.uz рассказал об изнасиловании девушки четырьмя мужчинами 15 июля в Каттакурганском районе Самаркандской области.

В проект обратились родители девушки. По словам родных, в тот день она вышла к родственнице, дом которой в 300 м. По пути она увидела группу пьяных мужчин возле дома односельчанина. Она перешла на другую сторону дороги, чтобы обойти их. Однако сосед схватил её за руку, к нему присоединился ещё один мужчина, ранее судимый. Nemolchi.uz приводит их имена, с ними можно ознакомиться в оригинальной публикации.

Девушку насильно затащили в дом, избили и изнасиловали втроём, угрожая ножом, чтобы не сопротивлялась, пишет проект. Затем мужчины позвонили своему знакомому и пригласили присоединиться к изнасилованию, что он и сделал. Затем девушку снова избили и велели молчать, угрожая, что убьют.

После этого девушка в шоковом состоянии в окровавленном платье дошла до родственницы, которая связалась с участковым. По словам близких потерпевшей, участковый сказал что сейчас выходные, пусть придут в понедельник, однако и в понедельник не дал им направление на экспертизу. Пришлось обратиться в прокуратуру, только после этого 18 июля провели судмедэкспертизу.

«Из-за бездействия и некомпетентности участкового потеряли три дня с момента изнасилования, хотя оперативность экспертизы важна в таких делах. „Случайно“ ли он так затягивал? Сколько ещё изнасилований он замолчал? Почему для него репутация насильников важнее правосудия? Как он может работать в правоохранительных органах?» — спрашивает проект Nemolchi.uz.

Родные потерпевшей также сообщили, что 24 июля вышли результаты экспертизы: хотя в биоматериалах нашли несколько образцов, дело возбудили только в отношении одного подозревемого, ранее судимого. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 118 «Изнасилование», ему грозит срок от 5 до 8 лет.

«Видимо, каттакурганские правоохранители решили сделать виновным только того, кто уже отсидел. Ведь за групповое изнасилование сроки строже», — отмечает проект.

По словам близких девушки, остальных к делу не привлекли. Двое якобы уехали в Россию на заработки.

Проект Nemolchi.uz обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой взять дело под контроль, а также проверить работу УВД Самаркандской области.

Напомним, УВД Самаркандской области в июне проводило беседу с танцовщицами из аквапарка, которые «исполняли неприличные танцы в полуголом виде». Тогда же сообщалось, что у девушек взяли анализы на ВИЧ и осмотрели на кожно-венерологические болезни.