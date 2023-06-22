В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в купальниках танцуют в аквапарке. Один из каналов, опубликовавших видео, подписал его: «Это не Европа, а наш Самарканд», добавив теги «ужас» и «вот так вот».

В пресс-службе УВД Самаркандской области сообщили, что видео было снято 16 июня на мероприятии, посвящённом открытию аквапарка «Вавилон» в Самаркандском районе.

В сообщении говорится, что гражданин Д. Насимов «грубо нарушил правила проведения массовых мероприятий и организовал массовое мероприятие с участием около 2000 человек».

«Установлено, что на мероприятии группа танцовщиц проигнорировала правила поведения в обществе, исполняя неприличные танцы в полуголом виде», — говорится в сообщении.

В отношении организатора мероприятия были оформлены документы и переданы в уголовный суд района для принятия законного решения, отметили в УВД.

«Исполнительницы неприличных танцев прошли осмотр на кожно-венерологические болезни, у них взяты анализы крови на проверку наличия СПИДа и ВИЧ, с ними проведена разъяснительная работа», — сообщили в управлении.