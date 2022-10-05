Нобелевскую премию по химии получили американский химик и профессор Стэнфордского университета Каролин Рут Бертоцци, датский химик и профессор в Копенгагенском университете Мортен Мелдал, а также американский химик Карл Барри Шарплесс, заявила Шведская королевская академия наук в Стокгольме.

Награда присуждена им за развитие клик-химии (химические реакции, которые позволяют при любых условиях получать заданные необходимые молекулы) и биоортогональной химии (химические реакции, которые способны протекать внутри живых систем, не мешая естественным биохимическим процессам).

Барри Шарплесс получает уже вторую Нобелевскую премию по химии. В 2000 году он придумал концепцию клик-химии. Вскоре после этого Мортен Мелдал и Барри Шарплесс — независимо друг от друга — представили катализируемое медью азид-алкиновое циклоприсоединение, которое сейчас широко используется, в том числе при разработке фармацевтических препаратов и для картирования (создания карты) ДНК.

Кэролин Бертоцци вывела клик-химию на новый уровень, отметили в Нобелевском комитете. Для картирования важных, но неуловимых биомолекул на поверхности клеток — гликанов — она разработала клик-реакции, которые работают внутри живых организмов. «Ее биоортогональные реакции протекают без нарушения нормальной химии клетки», — пояснили в комитете.

Эти реакции используются во всем мире для изучения клеток и отслеживания биологических процессов. Применяя биоортогональные реакции, исследователи улучшили нацеливание на раковые клетки противоопухолевых препаратов, которые сейчас проходят клинические испытания, подчеркнули в Нобелевском комитете.