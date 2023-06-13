«Узагроэкспортбанк» сообщил об исполнении своих обязательств по сделке с Агентством по управлению государственными активами Узбекистана и увеличении уставного капитала до требуемых значений.

Капитализация банка соответствует требованиям закона «О банках и банковской деятельности» и составляет более 105 млрд сумов (необходимо минимум 100 млрд сумов), сообщили а банке.

С 1 сентября минимальный размер уставного капитала банков должен составлять 200 млрд сумов. «Узагроэкспортбанк» намерен увеличить капитал до этой даты путём выпуска дополнительных акций и довести показатель до 200 млрд сумов.

2 июня «Газета.uz» писала, что по состоянию на 1 мая капитал восьми банков был ниже 200 млрд сумов — минимального уставного капитала, который вводится с осени. В их числе — Madad Invest Bank, «Пойтахт банк» (149 млрд), Ravnaq-bank (127 млрд), Uzum bank (108 млрд), Apex Bank (100 млрд), Smart Bank (99 млрд), Hayot Bank (-0,2 млрд) и «Узагроэкспортбанк» (32 млрд).