В Узбекистане возобновляется государственное субсидирование ипотечных кредитов, сообщил Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

Субсидия предоставляется семьям с низким доходом, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в рамках социальных критериев, утверждённых постановлением правительства №182 от 25 марта 2020 года.

Оформить субсидию могут граждане, достигшие 18 лет, следующих категорий:

жители сёл, имеющие доход от 3-кратного (2,940 млн сумов) до 6,9-кратного (6,762 млн сумов) минимального размера оплаты труда (МРОТ);

жители городов Каракалпакстана и областей, имеющие доход от 3-кратного (2,940 млн сумов) до 8-кратного МРОТ (7,840 млн сумов);

жители Ташкента, имеющие доход от 3-кратного (2,940 млн сумов) до 9,2-кратного МРОТ (9,016 млн сумов).

Граждане могут подать заявку на получение субсидии в электронном виде через портал my.gov.uz. После положительного рассмотрения заявки заявитель заключает договор со строительной (подрядной) организацией для приобретения жилья за счёт ипотеки.

Субсидия выдаётся одной семье только один раз.

Напомним, что в 2023 году на ипотечные субсидии было запланировано выделение 1,6 трлн сумов.