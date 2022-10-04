Нобелевская премия по физике разделена между тремя учёными — французом Аленом Аспе, американцем Джоном Клаузером и австрийцем Антоном Цайлингером за исследования в области квантовой механики, передает BBC.
Как сообщается на сайте Нобелевской премии, учёные удостоились награды за «эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике».
Фото: Johan Jarnestad / The Royal Swedish Academy of Sciences
Нобелевская неделя традиционно проходит в Стокгольме в начале октября.
В первый день становятся известны лауреаты в области медицины и физиологии. В этом году премию в этой области получил шведский генетик Сванте Паабо за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека.
Премия по физике — вторая из вручаемых.
Затем следуют вручения в области химии, литературы, и в завершении недели объявляется лауреат Нобелевской премии мира, им может стать не только физическое лицо, но и целые организации. Это единственная премия, которая присуждается не Шведской, а Норвежской Академией наук.
В 2021 году премию по физике также разделили трое учёных — Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи — за прорывные открытия в понимании комплексных физических систем и моделирование климата Земли.