В октябре-ноябре в Узбекистане намечено проведение очередного этапа дегельминтизации детей 2−10 летнего возраста. Об этом сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

В сентябре во всех регионах страны были проведены выборочные лабораторные обследования детей в детсадах и начальных классах школ на кишечные гельминтозы.

Аналогичные исследования будут проведены после дегельминтизации для оценки эффективности проведённых мероприятий.

Исследования предыдущих лет показывали «высокую эффективность» массовой дегельминтизации — пораженность гельминтами снижалась в 3−4 раза, сообщили в комитете.

Гельминтозы — это заболевания, вызываемые паразитированием гельминтов (глистов) в организме человека, в основном детей.

Массовая дегельминтизация проводится в дошкольных учреждениях и школах дважды в год.