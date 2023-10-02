Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках государственного визита в Катар 1 октября провёл встречи с руководителями ряда крупных катарских компаний.

Al Mirqab Capital

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Глава государства принял исполнительного директора холдинговой компании Al Mirqab Capital Саифа ур-Рахмана Хана. Холдинг основан в 1983 году, владеет 20 крупными гостиничными комплексами For Seasons, The Ritz Carlton и других брендов в США, Европе и на Ближнем Востоке. Активы компании превышают 8 млрд долларов.

На встрече обсуждены перспективы сотрудничества в сферах развития гостиничной инфраструктуры и туристических услуг, модернизации логистики и энергетической отрасли.

В частности, рассмотрены планы компании по инвестированию в строительство логистического центра в Ташкентской области, гостинично-конгрессного комплекса в Бухаре, расширения электрогенерирующих мощностей в стране.

Реализация инвестиционных проектов будет осуществляться на основе совместной «дорожной карты».

Power International Holding

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Президент также принял председателя правления компании Power International Holding Моутаза аль-Хайята.

Power International — крупнейший национальный холдинг, работающий в 19 странах мира в таких сферах, как энергетика, нефтехимия, промышленность, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, здравоохранение, туризм и другие. Является одной из ведущих многопрофильных компаний на Ближнем Востоке.

Сегодня в партнёрстве с холдингом строится животноводческий кластер в Джизакской области, который станет крупнейшим агропромышленным комплексом в регионе, говорится в сообщении.

В качестве перспективных совместных проектов обозначены строительство высокоскоростной автомобильной магистрали, увеличение объёмов производства аммиака и карбамида, создание деловой и гостиничной инфраструктуры, объектов здравоохранения в Узбекистане.

Катарская сторона планирует открыть офис холдинга в Узбекистане в ближайшее время.

Nebras Power

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Шавкат Мирзиёев также провёл встречу с председателем правления компании Nebras Power Мухаммадом Аль-Хажри.

Nebras Power — ведущая катарская энергетическая корпорация. В портфеле компании — крупные проекты в более чем 10 странах мира.

Глава государства отметил начало реализации с участием катарской компании проекта строительства современной электростанции в Сырдарьинской области на основе парогазовых технологий мощностью 1,6 ГВт.

Сейчас завершается подготовка работ по проекту строительства тепловой электростанции в Сурхандарьинской области.

Стороны обсудили совместные планы по созданию систем хранения энергии (аккумуляторов) мощностью 600 МВт в Ташкентской области и запуску ветряной генерации мощностью 1 ГВт в Каракалпакстане.

Президент и руководитель компании договорились принять долгосрочную программу партнёрства с включением перспективных проектов, прежде всего в области «зелёной» энергетики.

Катарское инвестиционное агентство

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В рамках деловой программы Шавкат Мирзиёев встретился с директором Катарского инвестиционного агентства Бандаром бин Саудом Аль Тани.

Это агентство является одним из ведущих инвестиционных холдингов на глобальном уровне с большим опытом в продвижении крупных проектов в сфере индустрии, инфраструктурного развития, энергетики, недвижимости, электронных технологий. Глава ведомства одновременно является председателем Центрального банка Катара.

В ходе встречи обстоятельно рассмотрены вопросы привлечения прямых инвестиций агентства в реализацию инвестиционных проектов, таких как строительство объектов «зелёной» энергетики — солнечных и ветряных станций в регионах страны, модернизация транспортной инфраструктуры, включая строительство современных авиатерминалов, и другие.

Стороны заинтересованы в обмене опытом в сфере развития передовых банковско-финансовых услуг, в том числе в рамках программ исламского финансирования.

Вближайшее время состоится встреча двусторонней группы для реализации совместных проектов.