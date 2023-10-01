Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1−2 октября посетит с государственным визитом Катар по приглашению эмира этой страны шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, сообщила пресс-служба главы государства.

Запланировано проведение двусторонних переговоров на высшем уровне, а также участие президента в церемонии открытия международной выставки «ЭКСПО Доха — 2023» — «Зелёная пустыня, лучшая окружающая среда».

Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, а также подпишут ряд документов, говорится в сообщении.

На днях Катар посетил министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, который встретился с Nebras Power, FITCO Detergent, Alaziziya Chemicals, Qatar National Cement, Power International, Hassad Food и т. д. Бизнесмены обсудили перспективы реализации крупных инвестпроектов в экономике Узбекистана с привлечением катарских прямых вложений, сообщила пресс-служба МИПТ.

Напомним, шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посещал Узбекистан с государственным визитом 5−6 июня. В день его прибытия президента Узбекистана ввёл безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Катара, а затем стороны подписали 15 документов.