Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в понедельник ознакомился с архитектурными памятниками Самарканда. Об этом сообщает пресс-служба президента. Эмир находится в Узбекистане с государственным визитом.

Главы государств посетили обсерваторию и музей Мирзо Улугбека — великого учёного-астронома и правителя, который внёс огромный вклад в развитие науки и культуры.

Далее они побывали в музее «Афросиаб», где сохранились уникальные экспонаты и настенные рисунки. На одной из росписей изображена церемония приёма послов правителем древнего Самарканда.

Затем главы двух стран посетили одну из визитных карточек страны — ансамбль Регистан, включающий в себя медресе Мирзо Улугбека, Шердор и Тиллакори.

В завершение эмир Катара и президент Узбекистана посетили комплекс «Вечный город» в Международном туристическом центре Самарканда.

Фото



