Женская сборная Узбекистана по футболу победила Китайский Тайбэй в четвертьфинале Азиатских игр. Матч, прошедший 30 сентября в китайском Ханчжоу, завершился со счётом 2:1, сообщил Национальный олимпийский комитет.

Нападающая Диёра Хабибуллаева забила первый гол встречи на 52-й минуте и вывела Узбекистан вперёд. Су Ю-Хсуан сравняла счёт в концовке основного времени (86'). На 100-й минуте экстра-тайма полузащитница Умида Зоирова, вышедшая на поле со скамейки запасных, принесла Узбекистану победу.

Таким образом, женская сборная Узбекистана под руководством Мидори Хонды вышла в полуфинал Азиады, где сыграет с Северной Кореей, которая победила в параллельном матче Южную Корею (4:1).

На групповом этапе Узбекистан победил Монголию со счётом 6:0, но уступил с таким же счётом Китаю и вышел из группы на втором месте. Плей-офф турнира стартовал сразу с четвертьфинала.

На момент публикации Узбекистан занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Азиады с 36 медалями (10 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых). В первой тройке — Китай, Япония и Южная Корея.

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