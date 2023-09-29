Компания Veolia Energy Tashkent сообщила об отключении горячей воды с 3 по 6 октября в части Мирзо-Улугбекского района столицы.

Участки, которые затронет отключение:

Массивы Карасу-1, 2, 3, 4, 6, Буз-2, Феруза, ул. Дурмон йули, Мингбулок, Т. Малик, Суфизода, Мирзо Улугбек и Шортепа.

Отключение связано с работами на подающем трубопроводе 800 мм на котельной ТЦ-2 «Карасу», где 28 августа возникла аварийная ситуация и в тот же день была устранена.

«Лабораторный анализ с целью диагностики состояния трубы выявил высокий износ и внутреннюю коррозию участка трубопровода, примыкающего к коллектору», — говорится в сообщении.

В связи с этим было решено заменить участок трубопровода на территории котельной.

Возобновление подачи горячей воды будет производиться по мере завершения работ и запуска котельной ТЦ-2 (7 октября в первой половине дня), отметили в компании.