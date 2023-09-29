Всемирный банк опубликовал новый доклад «Разработка и внедрение концепции перехода к устойчивому отоплению». В нем приведены результаты анализа этой сферы 23 стран Европы и Центральной Азии (ЕЦА), сообщила пресс-служба банка.

ВБ в своём докладе призывает провести серьёзную модернизацию регионального сектора отопления, чтобы обеспечить оказание устойчивых и доступных услуг населению, особенно самым уязвимым гражданам, и сократить зависимость от неэффективных, углеродоемких видов топлива.

В докладе подчёркивается необходимость в повышении эффективности, экологичности и финансовой доступности услуг отопления для всех. Для достижения нулевого баланса выбросов к середине текущего столетия региону ЕЦА необходимо радикальное преобразование сектора отопления, на долю которого сегодня приходится около 24% регионального энергопотребления, а также около 22% выбросов парниковых газов.

«Странам региона Европы и Центральной Азии нельзя медлить с переходом к экологически устойчивому отоплению, — отметила вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани. — Приняв соответствующие меры экономической политики и государственные программы, предусматривающие предоставление адресных субсидий на разработку и внедрение более чистых и эффективных технологий отопления, страны уже в этом десятилетии могут снизить спрос на отопление, повысить качество воздуха и сократить объем выбросов».

Согласно выводам доклада, из-за нехватки инвестиций сектор отопления в странах Европы и Центральной Азии зачастую предоставляет услуги, не отвечающие установленным стандартам, не может полностью возместить свои затраты, наносит серьёзный ущерб окружающей среде и оказывает негативное воздействие на жизнь людей и источники их доходов.

Около 30% жителей региона — главным образом, в городах — пользуются услугами предприятий централизованного теплоснабжения, в основном работающих на субсидируемом ископаемом топливе, для которых характерны износ инфраструктуры и низкая финансовая устойчивость. В сельской местности большинство домохозяйств используют печи и котлы с высоким уровнем вредных выбросов, которые работают на дровах или угле.

Эти источники тепла вызывают значительное загрязнение воздуха, которое ежегодно уносит жизни 302 тысяч человек и влечёт за собой социальные издержки в размере 7% регионального ВВП, подчёркивается в сообщении.

Кроме того, серьёзной проблемой остаётся финансовая доступность услуг отопления: одна треть жителей региона с трудом оплачивают счета за отопление или не в состоянии должным образом обогревать свои дома, а старение и низкая энергоэффективность фонда зданий ещё больше осложняют ситуацию.

Как отмечается в докладе, переход региона к устойчивому отоплению может привести к значительному снижению смертности и сокращению социальных издержек, связанных с загрязнением, и проложить прямой путь к сокращению выбросов. Объем выбросов СО2, связанных с отоплением зданий, которые можно предотвратить благодаря такому переходу в период между 2024 и 2050 годами, составит 8,9 гигатонн.

Авторы доклада анализируют состояние и тенденции развития сектора отопления на территории региона, определяют общие для всего региона барьеры и проблемы, мешающие переходу к устойчивому отоплению, проводят оценку различных вариантов отопления (в том числе видов топлива, технологий и затрат) и предлагают правительствам концепцию для планирования и осуществления такого перехода, включая меры экономической политики и экономические программы.

В докладе предлагается стратегия, призванная помочь правительствам в разработке эффективных планов перехода к устойчивому отоплению, которая включает три элемента:

1. Сокращение энергопотребления при отоплении за счёт повышения энергоэффективности зданий. Введение более строгих строительных норм и правил для новых зданий и ускорение модернизации существующих зданий. Благодаря этому к 2050 году спрос на отопление может сократиться в два раза, что сделает процесс перехода гораздо менее затратным для правительств, предприятий и населения.

2. Содействие развитию и декарбонизация систем централизованного теплоснабжения в густонаселённых городских районах, когда это экономически целесообразно. Модернизация существующих систем централизованного теплоснабжения и переход на более экологичные виды топлива, такие как солнечная и геотермальная энергия, тепловые отходы и устойчивая биомасса. В тех случаях, когда системы централизованного теплоснабжения работают неэффективно или, возможно, утратили экономическую целесообразность, может потребоваться упорядоченный переход на автономные системы отопления.

3. Стимулирование внедрения экологичных индивидуальных систем отопления в менее населённых районах. Необходимо проведение исследований для определения устойчивых и экономически эффективных решений для систем отопления, таких как тепловые насосы или экологичные котлы на брикетах, и продвижение этих решений с помощью мер экономической политики и целевых программ.

Взяв на вооружение этот комплексный подход, правительства стран Европы и Центральной Азии смогут осуществить эффективные и приемлемые в финансовом отношении инвестиции, которые учитывают местную специфику и ускоряют переход к устойчивому отоплению, отметили аналитики ВБ.