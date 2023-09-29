29 сентября в Берлине под председательством федерального канцлера Германии Олафа Шольца прошёл первый саммит лидеров стран Центральной Азии и Германии.

В нём приняли участие президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, а также председатель Халк Маслахаты и бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Главы государств обсудили перспективы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, развития «зелёной» энергетики и адаптации к изменениям климата, вопросы охраны природных ресурсов и окружающей среды, а также совместные усилия в области обеспечения стабильного и устойчивого регионального развития.

Участники мероприятия назвали формат «Центральная Азия — Германия» эффективной площадкой для открытого диалога и формирования новой повестки практического сотрудничества стран региона с немецкой стороной.





Президент Узбекистана в своём выступлении высоко оценил нынешний уровень регионального сотрудничества в Центральной Азии. Он подчеркнул, что Узбекистан неуклонно продвигает повестку добрососедства, укрепления взаимного доверия и партнёрства.

Шавкат Мирзиёев обозначил приоритетные направления долгосрочного сотрудничества, имеющие общерегиональное значение.

Это развитие инвестиционных, инновационных и технологических связей и обменов, внедрение возобновляемых источников энергии, глубокая переработка сырьевых ресурсов, усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, продвижение «зелёной» повестки, подготовка специалистов для различных отраслей в соответствии с немецкими стандартами, оказание гуманитарной помощи населению Афганистана.

Лидеры стран Центральной Азии поддержали предложение немецкой стороны об установлении Стратегического регионального партнёрства между Центральной Азией и Германией и проведении регулярных встреч и консультаций в данном формате.

Напомним, 19 сентября в Нью-Йорке состоялся первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США в формате «С5+1».

2 июня в Чолпон-Ате в Кыргызстане прошёл второй саммит «Европейский союз — Центральная Азия».