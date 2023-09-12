Все нерегулируемые пешеходные переходы в населённых пунктах Узбекистана через автодороги шириной в две и более полосы в каждую сторону будут оборудованы светофорами, управляемыми кнопкой. Это предусмотрено Стратегией «Узбекистан-2030», которую утвердил президент Шавкат Мирзиёев указом от 11 сентября.

В постановлении главы государства о реализации данной стратегии в 2023 году говорится, что с 1 января 2024 года на всех строящихся в населённых пунктах новых двух и более полосных автодорогах установка светофоров на пешеходных переходах становится обязательной.

Указом также предусмотрено уменьшение к 2030 году не менее чем на 50% количества дорожно-транспортных происшествий, имеющих серьёзные последствия.

В городах Узбекистана, в том числе в Ташкенте, широко распространены нерегулируемые переходы через улицы и дороги шириной в несколько полос (четыре, пять, шесть и более) в каждую сторону. В последнее время их стало меньше, но они всё ещё встречаются.

На многих переходах в столице светофоры появились только после аварий со смертельным исходом.