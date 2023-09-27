Риторику российских государственных СМИ в отношении происходящего на войне в Украине можно приравнять к подстрекательству к геноциду. Об этом говорится в промежуточном докладе Комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

Доклад комиссии был представлен 25 сентября на очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Председатель комиссии Эрик Мозе во время выступления отметил, что эксперты ООН обеспокоены «утверждениями о геноциде в Украине».

«Некоторая риторика, которая вещается в российских государственных и других средствах массовой информации, может представлять собой подстрекательство к геноциду», — заявил он, добавив, что комиссия «продолжает расследования по этим вопросам».

Комиссия ООН также собрала «множество докатезательств того, что российские вооружённые силы совершают военные преступления в Украине, включая незаконные нападения с применением взрывного оружия, нападения, наносящие ущерб гражданскому населению, пытки, сексуальное и гендерное насилие, а также нападения на энергетическую инфраструктуру».

Комиссия, в частности, задокументировала случаи нападений с применением оружия взрывного действия на жилые дома, функциональное медицинское учреждение, железнодорожный вокзал, ресторан, магазины и коммерческие склады.

«Эти нападения привели к жертвам среди гражданского населения, повреждению или разрушению ключевых объектов и срыву основных услуг и поставок», — говорится в докладе. В большинстве случаев атакованные объекты гражданской инфраструктуры не имели никакого военного назначения, добавил Мозе.

Россия продолжает нападения на гражданское население и медицинские учреждения, обладающие защищённым статусом, добавили составители доклада.

Комиссия также собрала доказательства «широкого и систематического» применения пыток российскими военными в Херсонской и Запорожской областях, которые долгое время находились под российской оккупацией. Основными объектами пыток были лица, обвиняемые в осведомительстве в пользу Вооружённых сил Украины.

«В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы», — отмечается в докладе.

Кроме того, комиссия обнаружила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет.

Авторы доклада подчеркнули, что отдельно расследуют случаи, связанные с отправкой российскими властями детей из Украины в Россию. В комиссии выразили сожаление «с недостаточной ясностью и прозрачностью в отношении полного масштаба, обстоятельств и категорий переданных детей».

В ООН также призвали власти Украины «оперативно и тщательно расследовать незначительное количество случаев нарушений со стороны своих же вооружённых сил». По словам членов комиссии, нарушениями с украинской стороны связаны с применением взрывных устройств в непосредственной близости от мирного населения, а также жестокое обращение с пленными российскими солдатами.

Мозе при этом подчеркнул, что по объёму и разнообразию эти нарушения не сравнятся с российскими.