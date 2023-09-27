В иранских дронах-камикадзе, которые Россия использует для атаки украинских городов, обнаружены комплектующие производства европейских компаний. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на секретный документ, переданный властями Украины представителям «Большой семёрки» (G7) в августе.

В документе говорится, что за предыдущие три месяца украинские города более 600 раз атаковались иранскими беспилотниками, содержащими европейские компоненты. Так, в дронах-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136 обнаружено свыше 50 электрических компонентов западного производства.

Их первоначальными производителями Украина называет пять европейских компаний со штаб-квартирами в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше, отмечает газета.

В то же время, пишет The Guardian, документ не предполагает, что западные компании, чьи комплектующие были установлены в дронах, нарушали санкции.

«Иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует доступные коммерческие компоненты, поставки которых плохо или вообще не контролируются», — отмечается в украинском докладе.

По данным Украины, таможенная отчётность показывает, что «почти весь импорт в Иран поступает из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики».

Власти Украины предложили западным союзникам решить эту проблему с помощью «ракетных ударов по заводам, производящим дроны, в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в России». В документе подчёркивается, что нанести такие удары могут украинские военные в том случае, если союзники предоставят Украине «необходимые средства поражения».