В Навоийской области 25 сентября произошло ДТП с человеческими жертвами, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе УБДД УВД области.

Авария произошла в 21:20 на трассе «Навои — Зарафшан — Учкудук». Водитель автомобиля Nexia, 1998 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем Nexia, за рулём которого находился 25-летний водитель.

Два пассажира получили тяжёлые травмы и погибли на месте, ещё один пассажир скончался в больнице. Оба водителя были госпитализированы в Зарафшанскую городскую больницу.

По данному факту проводится доследственная проверка.