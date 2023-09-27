Экономики Центральной Азии продемонстрировали уверенный рост в первой половине 2023 года, чему способствовали возобновление международной торговли и туризма, а также высокий уровень миграции и денежных переводов из России. Об этом говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Региональные экономические перспективы», опубликованном 27 сентября.

По данным ЕБРР, рост ВВП в регионе, вероятно, будет устойчивым на уровне 5,7% в 2023 году и 5,9% в 2024 году.

«Недавнее ускорение темпов экономического роста, вызванное увеличением государственных расходов, возобновлением полномасштабного экономического сотрудничества с Китаем, всплеском посреднической торговли с Россией, а также денежными переводами и релокацией бизнеса из России, вероятно, продолжится», — делают вывод аналитики ЕБРР.

Однако в докладе отмечается, что более высокая стоимость заимствований может повлиять на интерес к инвестициям в регион и их масштаб. В то же время недавние перебои с водо- и энергоснабжением могут подтолкнуть власти к проведению давно назревших тарифных реформ, а также к более эффективному управлению ресурсами.

Узбекистан

Согласно прогнозу, рост ВВП Узбекистана достигнет 6,5% как в 2023, так и в 2024 году, чему будет способствовать сильный внутренний спрос, подпитываемый увеличением номинальной заработной платы и ростом объёмов кредитования.

«Особенно впечатляющие результаты показали розничная торговля, строительство, сфера услуги и сельское хозяйство. Хорошо организованные первичные публичные размещения акций (IPO) и приватизация могут улучшить перспективы роста», — отметили аналитики.

К замедлению экономического роста могут привести сокращение денежных переводов (в первую очередь из России), износ инфраструктуры и проблемы с водоснабжением.

Казахстан

В ЕБРР считают, что экономика Казахстана вырастет на 5% как в 2023, так и в 2024 году, хотя неопределённость с ценами на нефть является существенным фактором риска.

В стране наблюдается значительный рост в таких секторах, как розничная и оптовая торговля и строительство. Усилилась роль Казахстана в качестве торгового хаба, обслуживающего все рынки региона Центральной Азии, что выразилось в росте государственных и частных инвестиций в инфраструктуру, транспорт и логистические решения.

«В то же время, продолжение войны в Украине связано с существенными рисками для работы терминала Каспийского трубопроводного консорциума на Чёрном море, обеспечивающего львиную долю экспорта нефти из Казахстана», — отмечают аналитики.

Кыргызстан

Ожидается, что ВВП Кыргызстана вырастет на 4,6% в 2023 году и на 7% в 2024 году.

За первые семь месяцев 2023 года экономический рост замедлился до 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за сокращения производства металлов (в основном золота) и замедления аграрного сектора.

В то же время благодаря сильному внешнему спросу произошёл существенный скачок в развитии текстильной промышленности. Наблюдался также значительный рост туризма, что, в свою очередь, привело к росту производства продуктов питания, гостиничного бизнеса, а также розничной и оптовой торговли.

Доклад предупреждает, что экономический рост страны может быть ограничен дефицитом водных и энергетических ресурсов, а также вторичными санкциями, которым страна может быть подвержена в связи с ее активным участием в посреднической торговле с Россией.

Таджикистан

Как ожидается, экономика Таджикистана продемонстрирует уверенный рост на уровне 7,5% как в 2023, так и в 2024 году. Более тесное региональное сотрудничество, государственные инвестиции (особенно в водную и энергетическую инфраструктуру), приток денежных переводов из России и высокие показатели роста промышленности и сельского хозяйства являются ключевыми факторами роста.

Замедление экономического роста в Китае и трансграничные конфликты на фоне дефицита водных ресурсов могут негативно повлиять на перспективы дальнейшего роста, отметили аналитики.

В докладе ЕБРР поясняется, какие тенденции повлияли на последний экономический прогноз.

Потребление газа в европейских странах с формирующейся рыночной экономикой зимой 2022−2023 года сократилось более чем на 20%, поскольку снижение поставок газа из России привело к значительному росту цен на энергоносители. Цены на нефть и газ, хотя и вернулись к более низким уровням, существовавшим до начала войны в Украине, продолжают оказывать давление на экономический рост в этом регионе.

Европейская промышленность выходит из газоемких секторов, таких как производство строительных материалов, химикатов, чёрных и цветных металлов и бумаги, одновременно увеличив объёмы производства в менее углеродоемких секторах, таких как электрооборудование, автомобилестроение и фармацевтика.

В частности, в Польше производство чёрных и цветных металлов сократилось на 18% в годовом исчислении, в то время как производство электрооборудования выросло по сравнению с предыдущим годом на 21%.

В целом, общий объем промышленного производства в Европе оказался ниже, чем ожидалось, что способствовало замедлению темпов экономического роста. Тем не менее, рынок труда остаётся устойчивым, и компании сохраняют рабочие места, несмотря на значительные изменения в структуре производства. И в условиях высокой инфляции во многих странах отмечался быстрый рост номинальной заработной платы. В некоторых случаях, например, в государствах Балтии и Венгрии, темпы роста заработной платы опережали рост производительности, что вызывало снижение конкурентоспособности.

Напротив, в 2022 году и в первой половине 2023 года рост экономик Центральной Азии и некоторых стран на Кавказе оставался высоким в годовом исчислении. Это было обусловлено посреднической торговлей с Россией, а также высоким уровнем миграции в Россию, обеспечивающей последующие денежные переводы из России, что способствовало устойчивому росту реальной заработной платы.

Региональные прогнозы

В Центральной Европе и государствах Балтии, где высокие расходы на продовольствие и энергоносители привели к сокращению бюджетов домашних хозяйств, а доступ малых и средних предприятий к инвестиционному финансированию сократился, ожидается, что в 2023 году темпы роста составят в среднем 0,5% по сравнению с 3,9% в 2022 году и возрастут до 2,5% в 2024 году.

Ожидается, что ослабление внешней конъюнктуры и влияние инфляции в странах операций ЕБРР на юго-востоке Европейского союза приведут к росту на 2% в 2023 году с ускорением до 2,8% в 2024 году.

На Западных Балканах последствия снижения товарооборота с партнёрами по еврозоне в начале 2023 года были частично компенсированы высокими показателями туристического сектора в экономике услуг стран этого региона. Согласно прогнозам, в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 2% и достигнет 3,4% в 2024 году.

В Восточной Европе и на Кавказе экономики приспосабливаются к сильному шоку, вызванному войной в отношении Украины. Согласно прогнозу, рост ВВП составит 1,9% в 2023 году и увеличится до 3,1% в 2024 году.

В Украине в 2023 году ожидается рост ВВП на 1%, что отражает его резкое сокращение в годовом исчислении в первом квартале. За этим, вероятно, последует его рост на 3% в 2024 году.

В Турции темпы роста прогнозируются на уровне 3,5% в 2023 году и 3% в 2024 году. Пересмотр предыдущего прогноза в сторону повышения на 1% отражает предвыборные бюджетные стимулы, хотя во второй половине года ожидается замедление темпов роста.

Объёмы производства в регионе Южного и Восточного Средиземноморья, как ожидается, вырастут на 3,7% в 2023 году и на 3,9% в 2024 году, при том что предыдущие прогнозы были пересмотрены в сторону понижения, что отражает задержки с проведением структурных реформ и возросшую финансовую и внешнюю уязвимость.