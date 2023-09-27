Подсудимый по делу о смерти минимум 65 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech Ж. Э. на очередном судебном заседании начал выступление с выражения соболезнования. Об этом сообщило издание «Дарё».

Бывший сотрудник Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Агентства по развитию фармацевтической отрасли на процессе 27 сентября выразил соболезнования семьям 65 погибших детей.

Он заявил, что на протяжении шести лет деятельности в центре работал честно и полностью признал вину по одному из предъявленных обвинений по статье 212 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве). На предыдущем заседании 22 сентября после признания вины в посредничестве 33 тысяч долларов ему изменили меру пресечения и заключили под стражу.

Обвиняемый заявил, что искренне сожалеет о содеянном, добавив, что рассказал обо всём, что знал, во время следствия.

По его словам, в начале июня 2022 года ему позвонил однокурсник по институту и сообщил, что с ним хочет поговорить его руководитель, директор Quramax Medikal Р. П.

«Вскоре позвонил его руководитель. Он предложил встретиться в одном из кафе на улице. Мы встретились с ним. Говоря о своей деятельности, он рассказал, что подал заявку на регистрацию препарата „Кураракс“, но этот препарат попал на инспекционную проверку. Он поинтересовался, есть ли законная возможность зарегистрировать препарат без проведения проверки. Я сказал, что это не входит в мои полномочия. А он сказал, чтобы я спросил своего руководитель, у которого есть на это полномочия», — отметил мужчина.

После этого Ж. Э. рассказал об этом своему руководителю, начальнику отдела центра экспертизы и стандартизации лекарств Ш. Ш, который сначала ничего не ответил, но через пару дней сказал, что для решения необходимо заплатить 45 тысяч долларов.

«Я рассказал об этом [главе Quramax] Р. П. Он сказал, что расскажет об этом своему начальству и подумает. Позже он сказал, что сумма большая, и спросил, можно ли уменьшить её. Мой руководитель сказал, что сумма будет 40 тысяч долларов. Индиец сказал, что они могут дать 33 тысячи долларов. Мой начальник сказал „хорошо“», — заявил обвиняемый.

Ответчик добавил, что встретился с представителем индийского фармпроизводителя вечером 30 июня 2022 года, взял завёрнутые в белую бумагу деньги, положил их в пакет и через час отдал своему руководителю.

«Я не получил никакой выгоды от этих денег. Я даже не открыл деньги, завёрнутые в белую бумагу. Я держал их в руке всего час, а затем отдал, когда пришёл мой руководитель», — сказал он.

Гражданин Индии Р. П., возглавлявший Quramax Medical, ранее на суде признал передачу 33 тысяч долларов за прекращение инспекционной проверки, а затем изменил показания, пишет «Дарё». О новых показаниях пока не сообщалось.

Начальник отдела центра Ш. Ш. отрицает получение денег.

«Газета.uz» ранее выяснила, что антибактериальные препараты Marion Biotech «Кураракс 200», «Кураракс 400» и «Кураракс Орни» прошли регистрацию 25 мая (за день до заседания научного совета центра) и 19 июля 2022 года.

«Газета.uz» призывала власти Узбекистана объявить траур по 65 погибшим детям.